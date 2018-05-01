Survivor'da kim elendi? Survivor 2018'de bu hafta elenen isim...

TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor'da kim elendi? Survivor 2018'de bu hafta elenen isim herkesi şaşırttı.

TV 8'in sevilen yarışma programlarından Survivor'da kim elendi sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2018'de elemeye kalan 5 isim arasından 1'isi dün akşam yapılan konsey neticesinde adaya veda etti. Haftanın finalinde yaşananlar izleyicilerin dikkatini çekti. Yapılan yarışmalarda ilk dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımı arasında en çok ismi yazılan yarışmacılar Murat ve Yağmur oldu. Hilmicem ise Birsen'in adını verdi. Dokunulmazlığı ikinci kez kaybeden Ünlüler takımında ise şok bir isim verildi. Elif en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Dün akşam yapılan elemede 5 yarışma arasından sürpriz bir isim adaya veda etti. Survivor 2018'de bu hafta elenen isim ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

TV 8'in reyting rekortmeni yarışmasından merak edilen soru Survivor'da kim elendi sorusu oldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımında en fazla ismi yazılanlar kişiler merak edildi. İlk dokunulmazlığı kaybeden Murat ve Yağmur oldu. Hilmicem de Birsen'in ismini verdi. İsmi verilen beş isimden birisi olan Yiğit Dikmen Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN EN ÇOK İSMİ YAZILAN İSİM...

Ünlüler takımı ikinci dokunulmazlığı kaybeden takım oldu. Takımda en fazla ismi yazılan yarışmacı Elif oldu. Mustafa Kemal ise Yiğit'in adını verdi.

Yaşam 30 Nisan 2018 20:00 Survivor 60. bölüm fragmanı yayınlandı!TV 8'in fenomen yarışması Survivor'ın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

YİĞİT'İN SON SÖZLERİ...

Daha önce de söylemiştim öncelikle beni bu sezona layık gördüğüünüz için teşekkür ederim. Çok güçlü bir takımdı. Çok iyi bir sezondu. Son zamanlarda çok zor bir dönem geçirdik. Bu insanlarla bu mücadeleyi verebildiğim için çok mutluyum. Hedeflerim vardı. Potadan çıkamadım. Umarım aileme layık olabilmişimdir. Burada bir hatamız olduğuysa özür dilerim, herkes hakkını helal etsin.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI

Erkeklerde birinci olan isim Hakan; ikinci Mustafa Kemal.

Kadınlarda birinci olan isim Birsen; ikinci Damla.

ÖDÜL VE BARAKA OYUNLARINI HANGİ TAKIMLAR KAZANDI?

Survivor'da gecenin ilk mücadelesi olan baraka oyununu kimin kazandığı merak edildi. Kıyasıya geçen mücadeleyi Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler son zamanlarda üstünlüğü Gönüllüler'e kaptırsa da son mücadeleyi 10-4 kazandı.

Survivor'da ödülün pide ve kola olduğu ödül oyunu büyük bir üstünlüğe sahne oldu. Son zamanlarda büyük bir atağa kalkan Gönüllüler takımı zorlu geçmesi beklenen oyunu 10-4 kazandı ve afiyetle karınlarını doyurdu.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Sahra, Adem ve Mustafa Kemal geçtiğimiz haftanının eleme adayları olarak belirlenmişti. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a geçen hafta veda eden isim oldu.

Kaynak: AjansHaber