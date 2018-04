Survivor'da kim elendi? İşte Survivor adasına veda eden isim

Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti ve adaya kim veda etti soruları Google üzerinden en çok aranan kelimeler haline geldi. Peki Survivor'da kim elendi? Reyting rekorları kıran program, Survivor nefes kesecek bir bölümle bu akşam ekrana geliyor.

Survivor'da eleme gecesi bu akşam elenen isimle son bulacak. Haftanın en heyecanlı anına artık saatler kaldı. Peki Survivor'da kim elendi! Survivor'da kim gitti ve adaya kim veda etti sorularının cevabı haberimizde mevcut.

Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2018 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyunu, pazar günü oynanan oyunların ardından bu haftanın yeni eleme adaylarını belirledi. Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyununda iki ismin belirlenmesinin ardından pazar akşamı dokunulmazlık için yeniden mücadele eden yarışmacılar, ciddi bir mücadele sergiledi. 2018 Survivor dokunulmazlık oyunu pazar akşamı heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Ringe çıkarak rakiplerinin elindeki objeyi yere düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, pazar akşamının eleme adayları arasında kendi arkadaşlarının olmaması için ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2018 eleme adayları ve detaylı bilgiler...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu renkli dakikalara sahne oldu. Ringde rakibinin elinde tuttuğu objeyi düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, büyük efor sarf etti. Gönüllüler takımında mücadele eden Murat, kendince geliştirdiği yöntemle rakibinin etrafında tur attı. Rakibi Adem, Murat'ın bu taktiğini 'Başım döndü Murat yeter' şeklinde esprili bir dille eleştirdi. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.



Geçen hafta gönüllüler elenmek üzere 3 isim çıkarttı. Bunlar Cumali, Funda ve Yağmur idi. En azı oyu alarak elenen isim geçen hafta Funda Alkayış oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dün akşam ada konseyinde en fazla ismi çıkan yarışmacı Cumali oldu ve birinci eleme adayı olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem ise Hakan'ın ismini verdi. Böylece Hakan 2. eleme adayı oldu. 3. aday ise bu akşam yapılan konsey sonrası Damla Can oldu.

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Acun Ilıcalı dün akşam kritik bir açıklama yaptı. Ünlüler takımında yer alan Berna sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etti. Diz kemiğinde çatlak olduğu için veda eden Berna yarışmaya erken veda etmek durumunda kaldı.

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunuyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı.İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilo.