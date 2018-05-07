Survivor'da kim elendi? Survivor elenen isim merak konusu oldu!

Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı yayınlanan yeni bölümün ardından merak edildi. Survivor elenen isim yarışmadaki son konuşmasıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Survivor 2018'de yarışmacılara arasındaki kıran kıran mücadele devam ediyor. Gerçekleştirilen dokunulmaz oyunu yarışmacıları çok zorladı. Yarışmacıların yaptığı en ufak hata bile bir yarışmacının Survivor'daki geleceğini etkilemeye yetti. Şimdi Survivor'da kim elendi sorusu izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Survivor'da birleşme partisine az bir zaman kala dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Nefes kesen dokunulmaz oyununun ardından eleme potasına birbirinden farklı isimler girdi. Survivor elen isim kim olacak sorusu şimdi merak ediliyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Kıran kırana yarışlar Survivor 2018'de tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da kim elendi sorusu ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu yarışmacıları çok zorladı. Gönüllüler takımı, Ünlüler takımın yenerek dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu isminin yazılmasından oldukça endişe duyan Mustafa Kemal kazandı. Ada konseyinde Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında gerginlik vardı. Ünlüler'de bu hafta elemeye kalan Turabi, Elif ve Merve Aydın arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan isim adaya veda edecek.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'in 63. bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık için mücadele etti. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyuna Ünlüler takımı iyi başladı. Ünlüler oyunda skoru 7-4'e kadar getirmeyi başardı. Ancak toparlanan Gönüllüler önce dengeyi sağladı ardından ise öne geçti. Dokunulmazlıktaki son oyunda ise Damla ve Merve mücadele etti. Damla takımının üst üste 6. sayısını kazanmayı başardı. 7-4 geriden gelen Gönüllüler oyunu 10-7'lik skorla kazandı.

ÜNLÜLER'DE DOKUNULMAZLIK ADAYLARI KİMLER OLDU?



Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımı Ünlüler'de ilk konseyde Elif en fazla ismi yazılan yarışmacı olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Merve Aydın'ın ismini söylemişti. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden Ünlüler yeniden eleme konseyine gitti ve bir isim daha belirledi. Takımda herkesin ismini yazdığı Turabi, üçüncü eleme adayı oldu.

HAKAN VE TURABİ KONSEYDE YÜZLEŞTİ



Survivor 2018 ada konseyinde Hakan ile Turabi yüzleşti. Turabi, Hakan'a yönelik olarak "Survivor'da onu sevmiyorum" dedi.





TURABİ'NİN İLGİNÇ İSTEĞİNİ ACUN ILICALI KIRMADI



Survivor ada konseyinde oy kullanma sırasında Turabi, bu sene Survivor'a katılan tüm isimleri tek tek kağıda yazdı. Survivor 2018 ada konseyinde oylamada yazılan isimleri okuyan Acun Ilıcalı, Turabi'nin ricasını geri çevirmedi.

Kaynak: AjansHaber