Survivor'da bu akşam neler olacak? Survivor 2018 49. bölüm tanıtımı

Survivor 2018 49. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada Merve'nin sakatlanması herkeste şoke etkisi yarattı. Peki Merve'ye ne olacak? Survivor yarışmasına devam edebilecek mi? İşte tüm gelişmeler.

Survivor yarışmasında bu akşam yine bomba gibi gelişmeler yaşanacak. Cumali'nin adaya veda etmesinin ardından Gönüllüler takımında durum ne yönde değişecek. Survivor yeni fragmandaki Hakan'ın sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.

SURVİVOR 49. BÖLÜM TANITIMI

SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Her güzel şeyin bir sonu vardır. Benim için Survivor gerçekten çok güzeldi. Sefasıyla cefasıyla... Buraya gelirken beni koşturan teyzeler bana sahip çıkan evlerden helallik istiyorum. Gerçekten çok emekleri geçti. Gerçekten çok iyi insanlar tanıdım. Yola çıktığımda melekler için yolculuğa çıktım buraya kadarmış. Senden, Alp abiden Hakan abiden de helallik istiyorum. Olsun, buraya kadarmış, yapacak bir şey yok.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

Cumali Akgül Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dâhil edildi.

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