Survivor'da bu akşam neler olacak? Survivor 2018 49. bölüm tanıtımı
Survivor 2018 49. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada Merve'nin sakatlanması herkeste şoke etkisi yarattı. Peki Merve'ye ne olacak? Survivor yarışmasına devam edebilecek mi? İşte tüm gelişmeler.
Survivor yarışmasında bu akşam yine bomba gibi gelişmeler yaşanacak. Cumali'nin adaya veda etmesinin ardından Gönüllüler takımında durum ne yönde değişecek. Survivor yeni fragmandaki Hakan'ın sözleri ise gündeme bomba gibi düştü.
SURVİVOR 49. BÖLÜM TANITIMI
SURVİVOR'A VEDA ETTİ
Her güzel şeyin bir sonu vardır. Benim için Survivor gerçekten çok güzeldi. Sefasıyla cefasıyla... Buraya gelirken beni koşturan teyzeler bana sahip çıkan evlerden helallik istiyorum. Gerçekten çok emekleri geçti. Gerçekten çok iyi insanlar tanıdım. Yola çıktığımda melekler için yolculuğa çıktım buraya kadarmış. Senden, Alp abiden Hakan abiden de helallik istiyorum. Olsun, buraya kadarmış, yapacak bir şey yok.
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