Survivor Ümit Karan’a ne oldu? Ümit Karan nerede, ne zaman dönecek?

Survivor'da oyunlar ve ada konseyinde yer almayan Ümit Karan'a ne oldu, ne zaman yarışmaya döneceği merak ediliyor. Peki Ümit Karan’a ne oldu? Ümit Karan oynayabilecek mi? İşte Ümit Karan'ın sağlık durumuyla ilgili haberler ve Survivor'a döneceği tarih

Survivor'ın 15 Nisan Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda oynayamayan ve ada konseyine de gelmeyen Ümit Karan, Survivor'ın 16 Nisan 2018 Pazartesi TV 8'de yayınlanan yeni bölümünde yine yoktu. Ümit Karan'ın son iki bölümdür oyunlarda oynayamamasının ardından Ümit Karan hayranları Survivor Ümit Karan'ın sakatlık ve sağlık durumu hakkında Survivor Ümit Karan'a ne oldu ve Ümit Karan'ın ne zaman döneceğini merak etmeye başladı.

Survivor Ümit Karan hastaneye kaldırıldı

Survivor Ünlüler takımının başarılı yarışmacılarından Ümit Karan son haftalarda yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından hastaneye kaldırıldı. Pazar günü dokunulmazlık oyununda mücadele edemeyen Ümit Karan'ın ayağında ödem oluştuğu ve şu an itibariyle doktor kontrolünde olmasını gerektirecek bir sağlık problemi yaşadığı öğrenildi. Bu açıklamanın ardından Ümit Karan 16 Nisan Survivor yeni bölümünde de ödül oyunlarında takımını yalnız bıraktı.



Peki Ümit Karan ne zaman dönecek? Survivor Ümit Karan'ın sağlık durumu hakkında son olarak ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde Ümit Karan'ın takıma döneceğini açıkladı. Ancak bu açıklamaya rağmen Ümit Karan yeni bölümde de yer almayınca Survivor Ümit Karan fanları ve taraftarları Ümit Karan'ın Survivor'a ne zaman döneceğini merak etti.

TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok seyredilen yarışma programı Survivor 2018'de Ümit Karan'ın bu haftaki ada röportajlarının yer aldığı yeni bölümde adaya dönmesi beklenirken, en geç önümüzdeki hafta sonu takımıyla birlikte olması bekleniyor. Ancak ayağındaki sakatlığının şu an itibariyle ciddi olması nedeniyle Ümit Karan'ın 1-2 oyun dinlendirilebileceği öğrenildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR? SURVİVOR ÜMİT KARAN EŞİ KİM?

Ümit Karan Survivor 2018 All Starlar takımında yer alacak isimlerden biri oldu. Futbolculuk kariyeri ile milyonların sevgilisi olan Ümit Karan Survivor’da da iz bırakan isimlerden biri olmayı başarmıştı. Ümit Karan eşi Zeynep Karan evliliğini mutlu şekilde devam ettiriyor. Eşi Zeynep Karan’dan bir çocuğu bulunan Ümit Karan’ın, Ümit Can Karan adında bir de oğlu vardır. Katıldığı sezonun iddialı isimlerinden biri olan Ümit Karan aynı iddiasıyla bu kez Survivor 2018’de şampiyonluk istiyor…

Survivor Ümit Karan 1 Ekim 1976 yılında Berlin’de doğdu. Eski millî futbolcu olan Ümit Karan, kariyerine, Almanya’da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin’e gitti. Bunu takiben Süper Lig’e geçiş yaparak Gençlerbirliği’nde oynamaya başladı.