Survivor son bölümünde ödülü kim kazandı? Yeni bölümde büyük kavga

Survivor 2018 devam ediyor. Dün akşam Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında mücadele zorlu anlar yaşatıyor. İşte Survivor 2018 yeni bölüm tanıtımı...

TV8 kanalının popüler yarışması haline gelen Survivor 2018 hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam kıran kırana mücadele yaşanan Survivor'da hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı her geçen gün artmaya devam ediyor. Oldukça aç olan ünlüler ve gönüller takımı bu akşam zorlu parkurda karşı karşıya geldiler. Kazanan takım doyurucu bir ödülün sahibi oldu. Oyun esnasında Merve ve Nagihan arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı uzun zamandır aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 10 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Gözleri bağlı bir şekilde arkadaşlarının yardımıyla parkuru tamamlamaya çalışan yarışmacılar, zorlu dakikalarla karşı karşıya kaldılar. Kafa kafaya giden mücadeleyi gönüllüler takımı kazandı ve uzun bir süreden sonra ilk defa yemek yeme fırsatı buldular.

GÖNÜLLÜLERDE ERZAK KAVGASI

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise ilginç dakikalar yaşandı. Gönüllüler takımında bir süredir gündemde olan erzakların kaybolduğu söylentisi, Nagihan başta olmak üzere birkaç yarışmacı tarafından gündeme getirildi. Olayda suçlanan isim ise Hakan oldu. Yeni bölümde büyük bir tartışma izleyicileri bekliyor gibi gözüküyor.