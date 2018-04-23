Survivor Sahra elenecek mi? Sahra Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Survivor 2018'in 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı. Sık sık sayı kaybeden genç yarışmacı takımın zayıf halkası olarak görülüyor. Peki Survivor Sahra kimdir, kaç yaşındadır?

Sahra Işık kimdir? Survivor 2018 başladığından beri Ünlüler takımı sadece ikinci kez ada konseyine gitti. İlk oylamada Nihat Doğan elenmişti. Sahra Işık da eleme potasına girmiş ancak elenmekten son anda kurtulmuştu. Survivor son bölümde yapılan oylamada Sahra’nın ismi yeniden yazıldı. Sahra’nın yazılmasındaki en büyük etken ise son oyuna halsiz ve moralsiz olduğu halde yarışmaya çıkması, sayı kaybetmesi ve takım arkadaşları ile tartışması oldu.

Her hafta en çok merak edilen isimler arasında yer alan Sahra zaman zaman hırslı zaman zamansa çok etkisiz kalıyor. Takipçileri tarafından ismi sık sık araştırılan Sahra Işık elenecek mi? İşte Sahra Işık hakkında merak edilen her şey...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve Türkiye’yi Malezya’da temsil eden Sahra Işık, 2014 ve Survivor All Star’da mücadele eden isimlerden biri oldu.