Survivor kim elendi? Survivor elenen isim - 23 Nisan

Survivor’da dokunulmazlık oyunlarını peş peşe Ünlülüler kaybetti. Gönüllüler bir galibiyet serisi yakaladı. Survivor’da birleşme partisine çok az kaldı. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim?

Survivor’da kim elendi, kim gitti? Survivor’da değişen kuralla birlikte iki kez dokunulmazlık oynanıyor.Bu hafta Gönüllüler peş peşe oyunları kazandı. İki dokunulmazlık oyununuda kazanarak. Eleme konseyinde rahat derin bir nefes aldı. Cumali’nin elenmesinin ardından Gönüllüler takımı büyük bir ivme kazandı. Survivor'da Sahra elendi. Gönüllülerin sürekli oyun kaybetmesinin nedeni Cumali miydi? Survivor’da tartışmalı konulardan. Galibiyet serileri Gönüllüler takımının yüzünü güldürdü. Birleşme partisine çok az zaman kaldı. Eleme konseyinde Acun birleşme partisine sembol oyununu kazanan 2 kişinin ailesinin geleceğini duyurdu. İlk konseyde oy çokluğu ile Sahra aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Elif, Adem’in ismini söyledi. Ünlülülerin ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetmesi ile oy çokluğu ile Mustafa Kemal’in adı çıktı. Survivor’da eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal oldu. Acun Ilıcalı bu oyunun ‘Kaybedeni yok, tek bir kazanı var.’ dedi. Dokunulmazlık sembolünü Anıl’a verdi.

Medya 23 Nisan 2018 19:11 Survivor Sahra elenecek mi? Sahra Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli?Survivor 2018'in 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine çıktı. Sık sık sayı kaybeden genç yarışmacı takımın zayıf halkası olarak görülüyor. Peki Survivor Sahra kimdir, kaç yaşındadır?

Acun'un konseydeki açıklamaları söyle: Bu seneki Survivor için sürprizler Survivor'ı diyebiliriz. Survivor yarın akşam var. Sembol oyunlarının finali oynanacak. Kazanan bir kadın ve bir erkeğin ailesi birleşme partisinde gelecek. Yarın bir konsey olacak toplu bir oylama olacak ve hızlandırılmış çekimlerden önce yapılacak. Toplu oylama salı akşamı başlayacak cuma akşamı sona erecek. Bir daha sms oylaması olmayacak. Bütün elemeler bu oylamalar üzerinden yapılacak. Yarın çok önemli bir akşam.Fıstık ezmeli sandviç, meyve suyu ve vitamin haftanın en iyi performanslarının ödülü. oldu.

Erkeklerde en iyi performansın sahibi birinci Hakan ikinci Anıl, kadınlarda ise birinci Birsen ikinci Nagihan oldu.Survivor’da kim elendi, kim gitti? Survivor’da elenen isim kim? gibi soruların cevabını haberimizde bulabileceksiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda bu hafta ünlüler takımı 2 kez dokunulmazlığı kaybederek, takımlarından arkadaşlarını potaya koydular. İlk dokunulmazlığın ardından takım kararıyla belirlenen isim Sahra oldu ve Sahra birinci eleme adayı oldu. İkinci ismi ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Elif belirledi ve Elif, Adem'in ismini verdi. Üçüncü aday ise ikinci dokunulmazlık oyununun ardından takım kararıyla Mustafa Kemal oldu. Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Bu akşam gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.