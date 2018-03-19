Survivor eleme adayları belli oldu
Survivor'da bu haftaki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından adaya kim veda edecek ? İşte eleme adayları...
Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı
Haftanın son günü oynanan Survivor dokunulmazlık oyununu bu hafta All Star takımı kazandı. Geçen hafta dokonulmazlık oyununu kaybeden All Star takımından Nihat Doğan adaya veda etmişti. Peki bu hafta Gönüllüler takımından adaya kim veda edecek ? İşte eleme adayları...
Eleme Adayları Kimler
Büyük çekişmenin yaşandığı Survivor’da bu hafta yine nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ödül oyunundan sonra dokunulmazlık oyununuda kaybeden Gönüllüler takımında bu hafta adaya bir kişi daha veda edecek. Peki Survivor Gönüllüler’de adaya kim veda edecek ?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından İpek, haftanın ilk eleme adayı oldu. Oylamada 6 kere İpek ismi çıkmış ve diğer oylara bakmaya gerek kalmadan İpek, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.
Nagihan 2. İsmi Söyledi
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Nagihan ise adadan gidecek ikinci adayın ismini söyledi. Nagihan adadan gitme adayı olan ikinci isim için Ramazan’ı seçti. Böylece İpek’den sonra Ramazan ikinci eleme adayı oldu.
Funda 3. Eleme Adayını Söyledi
Haftanın en iyi performansına sahip olan Funda, Birsen’in ismini söyleyerek üçüncü eleme adayını belirlemiş oldu.