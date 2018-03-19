Survivor eleme adayları belli oldu

Survivor'da bu haftaki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından adaya kim veda edecek ? İşte eleme adayları...

Survivor Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı





Haftanın son günü oynanan Survivor dokunulmazlık oyununu bu hafta All Star takımı kazandı. Geçen hafta dokonulmazlık oyununu kaybeden All Star takımından Nihat Doğan adaya veda etmişti. Peki bu hafta Gönüllüler takımından adaya kim veda edecek ? İşte eleme adayları...

Eleme Adayları Kimler





Büyük çekişmenin yaşandığı Survivor’da bu hafta yine nefes kesen mücadeleler yaşandı. Ödül oyunundan sonra dokunulmazlık oyununuda kaybeden Gönüllüler takımında bu hafta adaya bir kişi daha veda edecek. Peki Survivor Gönüllüler’de adaya kim veda edecek ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından İpek, haftanın ilk eleme adayı oldu. Oylamada 6 kere İpek ismi çıkmış ve diğer oylara bakmaya gerek kalmadan İpek, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

Nagihan 2. İsmi Söyledi





Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Nagihan ise adadan gidecek ikinci adayın ismini söyledi. Nagihan adadan gitme adayı olan ikinci isim için Ramazan’ı seçti. Böylece İpek’den sonra Ramazan ikinci eleme adayı oldu.

Funda 3. Eleme Adayını Söyledi





Haftanın en iyi performansına sahip olan Funda, Birsen’in ismini söyleyerek üçüncü eleme adayını belirlemiş oldu.