Survivor Berna Canbeldek Kimdir ?

Survivor 2018 All Star takımına yeni bir yarışmacı olan Berna Canbeldek katıldı. Acun Ilıcalı yeni ismi İnstagram hesabından duyurdu. Peki Berna Canbeldek kimdir ?

Türkiye’nin en sevilen yarışmalarından Survivor’da All Star takımında sakatlanan Ecem'in yerine Berna Canbeldek dahil olacak. Peki Berna Canbeldek kimdir? İşte detaylar...



Survivor 2018’in heyecanı günden güne artmaya devam ediyor. Survivor’a bu sene neredeyse yeni bir takım kurmaya yetecek kadar yeni oyuncu katıldı. Acun Ilıcalı, All Star takımında belinden dolayı sakatlık yaşayarak müşahede altında olan Ecem'in yerine bir ismi daha All Star takımına dahil etti. Acun Ilıcalı İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla All Star takımına Berna Canbeldek’in katıldığını duyurdu. Peki Survivor 2018 All Star’ın yeni ismi Berna Canbeldek kimdir ?

Geçtiğimiz yıllarda Survivor’da başarılı bir grafik çizen Berna Canbeldek, 1990 yılında Almanya'nın başkenti Berlin’de dünyaya geldi. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı. Berna Canbeldek’in yetenekleri arasında dans etme, şarkı söylemek, akrobasi, piyano, inline skates ve at binme bulunuyor.