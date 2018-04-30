Survivor 59. bölümde adadan kim gidecek? Son Bölüm (60. Bölüm) Fragmanı

TV 8'in fenomen yarışması Survivor 59. bölümde adadan kimin gideceği merak konusu oldu. Son Bölüm (60. Bölüm) Fragmanı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 59. bölümde kim elenecek sorusu TV 8'in fenomen yarışmasının takipçileri tarafından merak eidlmeye başlandı. İşte bu sorunun yanıtı bu akşamki programda yanıt bulacak. Survivor'ın Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele sürmeye devam ediyor. Yarışmanın bu çekişmeli haftasında bir kişi daha yarışmadan elenerek adadan ayrılacak. Bu elenecek kişinin Gönüllüler mi yoksa Ünlüler takımından mı olacağı merak konusu oldu. Survivor'ın 30 Nisan'da yayınlanacak bölümünde Acun'un Turabi'yle ilgili ünlüler takımına sarf ettiği sözler tüm izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İki takımın özellikle sert bir mücadeleye giriştiği bu haftada Survivor 60. bölüm fragmanı şimdiden ilgiyle beklenmeye başlandı. Survivor'da 30 Nisan akşamı gönüllüler takımının ve ünlüler takımının sert bir mücadele içerisine girecekleri belli oluyor. Gerilimin her hafta giderek artmaya başladığı fenomen yarışma programının bu bölümünde 5 eleme adayı birden adada kalmak için mücadele veriyor. Survivor son bölüm ile ilgili detaylar haberimizin devamında.

SURVİVOR 59. BÖLÜMDE ADADAN KİM GİDECEK?

Survivor'ın 29 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü heyecanı daha da arttı. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı arasında yapılan oylamanın sonucunda eleme adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Oylama sonucunda Yağmur ve Murat eşit sayıda oy aldıkları için elemenin ilk adayları oldular.

HİLMİCEM'DEN ŞAŞIRTAN İSİM

Hilmicem Bireysel dokunulmazlık oyununu kazandığı için 3. elenme adayı olarak Birsen Bekgöz'ü seçti. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, takım kararı alarak Elif'in adını verdi. Böylece Elif ünlüler takımının oy birliğiyle çıkardığı 4. eleme adayı oldu. Dokunulmaz sembolü oyununu kazanan Mustafa Kemal de 5. eleme adayı olarak kendi takımında yer alan Yiğit'in ismini verdi.

NAGİHAN'IN AÇIKLAMALARI GECEYE DAMGASINI VURDU



Survivor pazar akşamı yayınlanan bölümünde Gönüllüler takımında yarışan Nagihan'ın konuşması dikkat çekti. Nagihan, "Mutlu olabilmemizin tek yolu var o da karşı takımdan bir yarışma elenirse çok mutlu olacağız" diyerek geceye damgasını vurmayı başardı.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Sahra, Adem ve Mustafa Kemal geçtiğimiz haftanının eleme adayları olarak belirlenmişti. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a geçen hafta veda eden isim oldu.

ELİF VE NAGİHAN TARTIŞMASI



Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ve Nagihan arasında tartışma yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yaşanan gerginliğin yankıları konseyde de devam etti. Acun Ilıcalı, durumla ilgili düşüncelerini paylaşırken Turabi üzerinden örnek verdi. Survivor'daki konseyde Acun Ilıcalı, 5 oyun ceza verdiği Turabi üzerinden Ünlüler takımını sert şekilde eleştirdi.

"TEK KELİME SÖYLEMEDİNİZ, ADİL OLMADINIZ!"

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız' Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında, Anıl ve Hakan'la kavga eden Turabi'ye Acun Ilıcalı 5 oyuna çıkmama cezası vermişti. Turabi'nin hareketlerine sinirlenen Acun Ilıcalı'nın son olaylarla ilgili olarak Ünlüler takımına da eleştirileri sert oldu. Turabi'nin cezasından dolayı oynamadığı ikinci dokunulmazlık oyunu sırasında Nagihan ile Ünlüler takımı arasında gerilimli anlar yaşandı. Bu tartışma konseyde de devam edince Acun Ilıcalı araya girdi ve Ünlüler takımını eleştirdi.

ACUN ÜNLÜLER TAKIMININ HAKSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Ünlüler takımının haksızlık yaptığını söyleyen Ilıcalı, 'Nagihan'ın davranışlarından takım olarak rahatsız olduğunuzu söylediniz. Ama keşke Turabi'nin bu tip davranışlarına karşı da tepki koysanız. Bu konuda adil olsaydınız. Turabi de karşı takıma bunun çok daha ağırını yapıyorken, takım olarak sizden bir cümle duysak. En azından Turabi'yi uyarsaydınız. Belki siz uyarsaydınız Turabi onları yapmayacaktı. En kritik oyunlarda Turabi yok oyunda, belki bugün olsa bir sayı alacak ve takım kazanacaktı. Davranışlarından dolayı 5 oyunluk ceza aldığı için belki bugün bu oyunu kaybetti'





'NAGİHAN'I ELEŞTİRİRKEN KENDİ TAKIMINIZA BAKIN'

'Karşı takıma Nagihan üzerinden eleştiri yaparken, kendi takımınıza bakın. Nagihan, Turabi'nin yaptığının onda birini yapmadı. Nagihan'ın hareket yapmasına aşırı derecede bozuluyorsunuz, ama sizin kibar bir dille sahtekar demeniz üzerine Nagihan bu tepkiyi verdi. Siz de hatalısınız, Nagihan da hatalı'

SURVİVOR 59. BÖLÜM FRAGMANI

Kaynak: AjansHaber