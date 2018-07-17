Suriye'nin kuzeyinde askeri uçak düştü

Suriye'nin kuzeyinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir askeri uçağın düştüğü belirtildi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Haseke bölgesinde düştü. Olayın bölgenin güneyinde yer alan Mshaweh köyünde yaşandığı belirtilirken, basın kaynakları uçağın enkazının görüntülerini paylaştı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ

Suriye Arap Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz bir askeri uçak Türkiye sınırına çok yakın bir noktadaki Haseke bölgesinde düştü.

Kaynak: Ajanslar