Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi!

Şam'a bazı hava saldırılarının olduğu, saldırıların bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı kaydedildi. Times of Israel gazetesi patlamaların İsrail uçaklarının saldırıları sonucunda gerçekleştiğini iddia etti.

MÜHİMMAT DEPOLARINDA PATLAMA

Sputnik'e konuşan Suriye yönetiminden bir kaynak, El Mezze hava üssünün vurulmadığını ancak bölgeye yönelik yapılan roket saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını, saldırıların Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğünü kaydetti.

''SALDIRILAR İSRAİL UÇAKLARI TARAFINDAN DÜZENLENDİ''

Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırılar İsrail uçakları tarafından düzenlendi.

Kaynak: Ajanslar