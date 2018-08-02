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02 Ağustos 2018 12:06 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018 12:21

Suriyelilerin bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Suriyelilerin bayram yoğunluğu başladı

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Ağustos'a kadar ülkelerine gidecek Suriyeliler, sınırı geçmeye başladı.

Ülkelerine gitmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, yoğunluk oluşmasına yol açtı.



YAŞLI VE HASTA OLANLARIN GEÇİŞ ÖNCELİĞİ VAR

Polisler, sınır kapısında, yaşlılar ile hastaların geçişine öncelik verdi. Suriyelilerin, işlemleri yapıldıktan sonra çocuklarının da eksik aşılarının tamamlanmasının ardından ülkelerine geçişlerine izin veriliyor.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Bayram yoğunluğuSuriye


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