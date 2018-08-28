Suriyeliler ülkelerine geri dönmemek üzere dönüş yapıyorlar

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan bazı Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalıharekatıyla huzur, güven, barış ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE KAYIT YAPTIRIYORLAR



Kilis’e gelen bazı Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha Türkiye’ye dönmemek üzere ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor.







GİDİŞLERİ 5 GÜN SÜRÜYOR



Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila 800 Suriyelinin ülkelerine kesin dönüş yaptıkları bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

















Kaynak: Ajanslar