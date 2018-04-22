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22 Nisan 2018 11:37 | Son Güncelleme: 22 Nisan 2018 11:40

Suriyeli öğrenciler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi

Kilis’te 25 bin Suriyeli öğrenci bugün Türkçe seviye belirleme sınavına girdi.

Suriyeli öğrenciler Türkçe seviye belirleme sınavına girdi

abah saatlerinde sınava girecekleri okula gelen Suriyeliler, aldıkları eğitim sonrasında Türkçe seviyelerinin belirlenmesi için yapılan sınava büyük ilgi gösterdi.

İSTEĞE BAĞLI SINAV
Sınavın zorunlu olmadığı, isteyen Suriyeli öğrencilerin katıldığı öğrenildi. Suriyeli öğrencilerin aileleri de okul bahçesinde çocuklarını bekledi.

Türkçe seviye belirleme sınavlarının aralıklarla yapılacağı, çıkan sonuç üzerine Türkçe öğrenmeleri için yoğun program yapılacağı kaydedildi. Türkçe seviye tespit sınavının Türkiye’de 23 ilde eğitim gören Suriyeliler için yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: Ajanslar

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