Suriyeli çocuklara Türkçelerini geliştirmek için dil etkinliği düzenleniyor

Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocukların topluma entegre olabilmelerini kolaylaştırmak ve Türkçelerini geliştirmek amacıyla dil etkinliği düzenliyor.

İzmir'de Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerine destek olan kütüphane görevlileri resimli eğlenceli kartlarla çocuklara gün içinde çokça kullanılan deyim ve atasözlerini örneklerle anlatıyor.

BÜTÜK İLGİ VAR



Türkçe dil etkinliklerine ülkelerinde çıkan iç savaş sonucu Türkiye’ye göç eden Suriyeli çocuklar da katılıyor. Rolyen ve Feride Muhammed kız kardeşler de bu öğrencilerden sadece ikisi.

Cemil Atlas İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Rolyen ile 5. sınıfta okuyan ablası Feride, Nafiz Gürman Kültür Merkezi’nde bulunan Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi’nde düzenlenen Türkçe dil etkinliklerine büyük ilgi gösteriyor.

Muhammed kardeşler farklı bir dil öğrenmenin yanı sıra ülke kültürüne özgü atasözü ve deyimleri de örnek anlatımlarla anlamaya çalışıyor.







"AMACIMIZ EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEK"



Etkinlikle ilgi bilgi veren Rasime Şeyhoğlu kütüphane görevlisi Özgür Han, "Bu bölgede yaşayan çocuklarımızın dil bilgisi konusunda eksiklerini gördüğümüz için bu eğitimi vermeye başladık. O yüzden bu eğitimin derslerinde de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada kendilerini mutlu ve güvende hissediyorlar. Verimli zaman geçiriyorlar. Terimleri yazdırıyoruz bu onların yazma ve okuma kabiliyetlerini geliştiriyor. Amacımız çocukların okuma ve yazma konusundaki eksiklerini gidermek." dedi.



"ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTIYOR"



16 mahallede bulunan Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinin yaz aylarında da etkin şekilde çalıştıklarını ve öğrencilere destek olunduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Kütüphanelerimize 7’den 70’e herkesin ilgi göstermesi ve buralardan yararlanması bizi oldukça memnun ediyor. Herkes için kütüphane projesi kapsamında kütüphanelerimizin teknoloji alt yapıları da güçlendi. Ziyaretçi sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye’ye örnek oluyor." dedi.

Kaynak: Ajanslar