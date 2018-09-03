Suriye'deki kampta drone eğitimi alan terörist yakalandı

Diyarbakır'da yakalanan terörist Erhan Ertuğrul, Suriye'deki kampta drone eğitimi aldığını itiraf etti.

ABD'nın Suriye'de eğittiği teröristlerden birisi daha yakalandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki baskında 13 terörist öldürülürken, Erhan Ertuğrul sağ olarak ele geçirildi.

SURİYE'DEKİ YPG KAMPINDA EĞİTİLDİ



Suriye'de ABD askerleriyle birlikte kamp yapan teröristlerden birisi olan Ertuğrul, 2 yıl faaliyet yürüttüğünü söyledi. Silahları, mühimmatları tırlarla gelen teröristler, ABD askerleri tarafından eğitilmeye de devam ediyor.

Kulp'ta yakalanan terörist Erhan Ertuğrul, Türkiye'ye sızmadan önce teröristlere Suriye'de bombalı drone eğitimi verildiğini aktardı.

Kuzey Irak'taki kamptan geldiği söyleyen terörist, "Türkiye'ye geçecek 25 kişilik terörist gruba bombalı drone eğitimi verildi. Diyarbakır Kulp kırsalına vardık." şeklinde ifade verdi.

Kaynak: Ajanslar