Suriye'deki İran üssünde patlama sesleri

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki İran üssünde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildiriliyor. İsrail ordusunun söz konusu hedefi vurmuş olma ihtimali bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilim düşmüyor, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir tesiste gece yarısı patlamalar gerçekleşti.Sky News Arapça, Şam'ın güneyinde İranlıların kullandığı tesiste çok şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildiriyor. Geçen hafta İsrail jetleri Hama yakınlarındaki bir askeri havalimanını füzelerle vurmuş ve en az 11 asker ölmüştü.

İran'ın Suriye'deki etkinliğini kırmak isteyen Tel Aviv yönetimi, daha önce de birçok kez saldırılar düzenledi. Bir önceki hafta işgal altındaki Golan Tepeleri'ne roket fırlatılması üzerine, İsrail savaş uçakları Suriye'deki İran hedeflerini bombardımana tutmuştu.

Kaynak: ajanslar