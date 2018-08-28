Suriyede'ki iç savaşta binlerce Filistinli ölü veya kayıp durumda

Suriye Filistinliler Eylem Grubu tarafından yayımlanan raporda, 7 yıllık Suriye iç savaşının bilançosu ortaya kondu. Rapora göre, 5 bin 876 Filistinlinin ölü veya kayıp durumda.

Suriye Filistinliler Eylem Grubu tarafından yayımlanan rapor, İsrail’in baskısı sebebiyle evlerini terk eden Filistinli mültecilerin Suriye rejimi tarafından katledildiğini ortaya koydu.

Rejim güçlerinin Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarına gerçekleştirdiği bombardımanlar ve cezaevinde gördükleri işkenceler sonucu 3 bin 871 Filistinlinin hayatını kaybettiği raporlandı.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ KAYIP

Raporun 2’nci bölümünde akıbeti bilinmeyen Filistinlilere yer verildi. Resmi raporlara göre bin 692 Filistinli Suriye hapishanelerinde tutuklu bulunuyor ancak birçoğunun hangi hapishanede tutulduğu bilgisi Suriye tarafından paylaşılmıyor. Raporda tutuklu olduğu iddia edilen Filistinlilerle kimsenin görüşemediğinin altı çizilirken, 313 Filistinlinin kayıp olduğu kaydedildi.

YÜZLERCE KİŞİ İŞKENCEDE ÖLMÜŞ

Öldürülen Filistinlilerin bin 198’inin bombardıman sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, bin 44 kişi vurularak hayatını kaybetmiş. Öte yandan, raporda 555 kişinin işkence sebebiyle öldürüldüğü ve 27 kişinin İsrail kuvvetleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.



Raporda Filistin Devletinin bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadığı iddia edildi.

Kaynak: Ajanslar