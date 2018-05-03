Suriye'de Rus savaş uçağı düştü!

Rusya ordusu, SU-30 tipi bir savaş uçağının Suriye'de düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan iki pilot hayatını kaybetti.



Rusya'ya ait bir savaş uçağının Suriye'de düştüğü bildirildi. SkyNews Arabia'nın geçtiği son dakika haberine göre, Rusya'ya ait bir savaş uçağı Lazkiye sahilinde denize düştü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Rusya ordusu SU-30 tipi bir Rus savaş uçağının Suriye'de düştüğünü doğrularken, uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

"SALDIRI SONUCU DÜŞMEDİ"

Rus ordusundan yapılan açıklamaya göre, uçağın bir saldırı sonucunda düşmediği, uçağa kuş çarpmış olabileceği duyuruldu.

Kaynak: Ajanslar