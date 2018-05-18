Suriye'de patlama sesleri!

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'de bulunan Hama Askeri Havalimanında patlama sesleri duyuldu.

Hama'da askeri hava üssünde yerden yüzlerce metre yüksekliğe ulaşan dev bir duman ve toz bulutu yükseldi.

Görgü tanıkları art arda 4 büyük patlama olduğunu aktardı. Patlamaların askeri havaalanındaki mühimmat deposunda gerçekleştiği iddia ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi üssün Suriye ordusunun ülkenin kuzey ve orta bölgelerindeki saldırılara katılan uçakları tarafından kullanıldığını duyurdu.

Şam yönetimi ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Ajanslar