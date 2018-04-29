Esad güçleri ile ABD destekli PYD çatıştı

Suriye'nin Deyrizor kenti, gün içinde rejim ile PYD/PKK arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre rejim yanlısı güçler, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi.

Terör örgütü PYD/PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.

ABD YARDIM ETTİ

Terör örgütü PYD/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı.

İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile PYD/PKK'lı 5 terörist öldü.

Güncel 20 Mart 2018 10:26 Esed rejiminden Afrin hamlesiEsed rejiminin Dışişleri Bakanlığı, Afrin konusunda BMGK'ya şikayet mektubu yazdı. Suriye'deki diğer ülkeleri görmezden gelen Rejim, Türkiye'nin savaş suçu işlediğini ve hemen Afrin'den çıkmasını istediklerini belirtti.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi, güneyindeki dar bir alana ise DEAŞ hakim.

Kaynak: AA