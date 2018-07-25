Suriye'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti

Suriye’nin güneyindeki Süveyde’de DAEŞ’li teröristler tarafından 4'ten fazla intihar saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda ölenlerin sayısı 100’ü geçti.

Beşşar Esed rejimi hâkimiyetindeki Süveyde’de bugün en az 4 intihar saldırısı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sabahtan beri süren saldırı ve çatışmalarda yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bölgede en az o kadar da yaralı bulunuyor.

SON AYLARDA YAPILAN EN KANLI SALDIRI

Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendi.

Süveyde'nin merkezi rejimin hâkimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DAEŞ'in varlığı sürüyor.

Bugün, son aylarda rejim kontrolündeki bir bölgede gerçekleştirilen en kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Kaynak: Ajanslar