Suriye sınırında Alman uyruklu şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'ya katılmak için Suriye'ye geçmek üzereyken sınırda gözaltına alınan Alman uyruklu Patrick Kraicker tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Kraicker, 14 Mart'ta Silopi ilçesinin sınır kesiminden Suriye'ye geçmek üzereyken güvenlik güçlerince askeri yasak bölgede yakalandı.

Patrick Kraicker'in üst aramasında, terör örgütü PYD/PKK'ya ait örgütsel fotoğraflar ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelinin Suriye'deki teröristlerle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadesinde, Alman ordusunda 4 yıl görev yaptığını dile getiren Kraicker, terör örgütü PYD/PKK saflarına katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığını itiraf etti.

Yapılan incelemede, Patrick Kraicker'in daha önce 2 kez Türkiye'ye giriş yaptığı da belirlendi.

Kraicker, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA