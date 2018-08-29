Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor!
Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Münbiç bölgesine mayına dayanıklı kirpi sevk edildi. Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Münbiç sınırına bugün sevkıyat yapıldı.
Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Münbiç bölgesine mayına dayanıklı kirpi sevk edildi. Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Münbiç sınırına bugün sevkıyat yapıldı.
ÜS BÖLGELERİNE KONUŞLANDIRILDI
Bingöl 49’uncu Komando Tugayından komando birlikleri de uçakla Gaziantep Havalimanı’na geldi. 260 kişilik komando birliği Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırıldı.
Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Kaynak: Ajanslar