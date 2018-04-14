Suriye operasyonuna dünya basını ne dedi?

Trump, dün gece Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin saldırı emri verdiğini söyleyerek, Fransa ve İngiltere'yle, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurmuştu. Saldırı sonrası dünya basınından operasyonla ilgili çeşitli açıklamalar geldi!

WASHİNGTON POST

Trump'ın sık sık eleştirdiği Washington Post gazetesi, 'ABD ile müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısından sonra Suriye'yi vurdu' başlıklı haberinde, Trump'ın yeni saldırılar konusunda açık uçlu konuştuğuna vurgu yaptı. Gazetenin haberinde, buna karşılık Savunma Bakanı Mattis'in ise ancak Esad'ın benzer adımlar atması halinde yeni bir saldırı yapabileceklerini söylediğine dikkat çekildi.

NEW YORK TİMES

'ABD, misilleme olarak Suriye'ye saldırdı' başlığını seçen New York Times gazetesi, Trump'ın Suriye'den çıkmak istediğini söylediğini ancak buna karşılık görev süresi içinde ikinci kez Suriye'yi vurduğunu hatırlattı.



CNN İNTERNATİONAL

CNN International televizyonu 'ABD ve müttefikleri Suriye'yi vuruyor' manşetiyle verdiği haberinde, bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin sözlerine yer verdi. Yetkililere göre, saldırılar devam edebilir.

FOX NEWS

Trump'ın baş destekçisi muhafazakar haber kanalı Fox News ise 'Suriye vuruluyor' başlığını kullandı. Haberde, "Başkan Trump, şüpheli zehirli gaz saldırısından dolayı Esad rejimini cezalandırmak üzere askeri saldırıyı duyurdu" denildi.

NBC NEWS

NBC News 'ABD ve müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısına karşılık Suriye'yi vurdu', ABC News ise 'ABD, Suriye'yi vurmaya başladı' başlığını tercih etti.

Kaynak: Ajanshaber