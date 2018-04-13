Suriye hakkında flaş iddia! Amerika'ya ait uçaklar Rus üslerinde

Mil Radar'a göre ABD'ye ait yedi keşif uçağı Rusya'nın Suriye'de Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.

Suriye’ye karşı bir Batılı askeri müdahale gündemdeyken, ABD’ye ait yedi keşif uçağının Doğu Akdeniz’de Rusya’ya ait Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu Suriye kıyıları yakınında keşif görevi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Washington yönetiminin Suriye’ye füze saldırısı düzenleme tehditlerini sıklaştırdığı dönemde ABD Donanması’na ait uçakların, Doğu Akdeniz’de keşif görevlerini yerine getirdiği iddia edildi.

RUSYA VE ABD'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar’ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, keşif görevinde yer alan uçakların altı P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile bir EP-3 Aries II uçağı olduğu ileri sürüldü. Rusya ve ABD’den ise konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiğini iddia eden ABD, bu gerekçeyle Suriye’ye füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar