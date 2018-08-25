Şüpheli ölümlerde Adnan Oktar izi!

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik başlatılan soruşturması kapsamında 1980’li ve 1990’lı yıllarda şüpheli görülen iki intihar ve bir cinayet dosyası raftan indirilerek Adnan Oktar ile olan bağı incelenmeye başladı.

Temmuz ayında Adnan Oktar ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 167 kişi tutuklanırken dosyalarla ilgili çok yönlü soruşturmalar başlatılmıştı. Oktar ve örgütüne yönelik soruşturmada şimdi üç şüpheli ölüm dosyası yeniden açılıyor.

DOSYALAR RAFLARDAN İNDİRİLDİ

Vatan'ın haberine göre, polis, 1988 yılında Boğaz Köprüsü’nden atlayarak intihar eden üniversite öğrencisi Tayfun Baban, 1989 yılında 11’inci kattan atlayarak ölen üniversite öğrencisi Vistül Ayerdem ve Oktar’ın en yakını olan elektronik uzmanı Serkan Ciminli’nin 1998’de Bebek’te iki kişi tarafından öldürülmesi ile ilgili dosyaları raflardan indirdi.

Yaşanan intihar ve cinayet olaylarında Adnan Oktar ve müritlerinin bağı yeniden masaya yatırılacak.

Kaynak: Ajanslar