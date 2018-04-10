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10 Nisan 2018 10:05 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2018 10:09

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından ligden düşen ilk takım Kardemir Karabükspor oldu.

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

28. hafta sonunda 12 puanda olan Karabükspor, 15. sıradaki Gençlerbirliği'nin 18 puan gerisinde kaldı. Son 6 haftaya girilirken Gençlerbirliği'nden ikili averajda da geride olan Karabükspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de düşme hattı şu şekilde:

 
14- Alanyaspor (31)
15- Gençlerbirliği (30)
16- Konyaspor (28)
17- Osmanlıspor (28)
18- Karabükspor (12)

Nerede kaldın Fatih Hoca?Spor10 Nisan 2018 09:55Nerede kaldın Fatih Hoca?"Nerede kalmıştık" tweetiyle iddialı bir şekilde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, 11 haftalık performansıyla Tudor'un gerisinde kaldı.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Karabükspor


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