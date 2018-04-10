Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından ligden düşen ilk takım Kardemir Karabükspor oldu.

28. hafta sonunda 12 puanda olan Karabükspor, 15. sıradaki Gençlerbirliği'nin 18 puan gerisinde kaldı. Son 6 haftaya girilirken Gençlerbirliği'nden ikili averajda da geride olan Karabükspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'de düşme hattı şu şekilde:



14- Alanyaspor (31)

15- Gençlerbirliği (30)

16- Konyaspor (28)

17- Osmanlıspor (28)

18- Karabükspor (12)

Spor 10 Nisan 2018 09:55 Nerede kaldın Fatih Hoca?"Nerede kalmıştık" tweetiyle iddialı bir şekilde G.Saray'ın başına geçen Fatih Terim, 11 haftalık performansıyla Tudor'un gerisinde kaldı.

Kaynak: Ajanslar