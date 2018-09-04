Süper Lig'de yabancı transfer sayısı azaldı!

Spor Toto Süper Lig'deki 18 takım 42 ayrı ülkeden yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon başında 134 yabancı oyuncu transferi yapılmıştı. Bu sezon sayı 87'ye düştü.

Spor Toto Süper Lig'deki 18 takım 42 ayrı ülkeden yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon başında 134 yabancı oyuncu transferi yapılmıştı. Bu sezon sayı 87'ye düştü.

3 BÜYÜKLER YABANCI SAYISINI AZALTTI



Geçen yaz döneminde 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray'da, bu sezon sayı 3'te kaldı.

Geçen sezon 9 yabancı futbolcu transfer eden Fenerbahçe, bu sezon 6 yabancı isimle anlaştı. Beşiktaş ise 3 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

EN FAZLA ANKARAGÜCÜ TRANSFER YAPTI



Spor Toto Süper Lig'de bu alanda en fazla transfer yapan takım ise lige yeni çıkan MKE Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisi 11 futbolcuyu renklerine bağladı.

Antalyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir ise 2 transferle en az yabancıyı kadrosuna katan ekipler oldu. Yaz transfer döneminin en gözde iki ülkesi 12 futbolcuyla Senegal, 10 futbolcuyla Brezilya olarak kayıtlara geçti.