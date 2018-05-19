Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 4 maçta canlı skor

Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu, bu akşam oynanan maçların ardından belli oluyor. Lider Galatasaray, ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gözüküyor.

CANLI SKOR/ MAÇLAR BAŞLADI...

Maçlarda ilk 25 dakikalar geride kaldı.

MÜCADELELERDE İKİNCİ YARILAR OYNANIYOR

Göztepe 0-0 Galatasaray

Fenerbahçe 2-0 Konyaspor (27' Fernandao - Selim (K.K))

Başakşehir 2-2 Kasımpaşa (6' (Ahmet İldiz) - 27' Diagne 30' Visca- 36' Adebayor)

Beşiktaş 2-1 Sivasspor - (29' Talisca - 51' Larin - 54' Hakan Arslan)

Süper Lig şampiyonu, bu akşam oyanan maçların ardından belli oluyor...

Süper Lig'in son haftasında aynı saatte başayan Galatasaray, Fenerbahçe, Başakeşhir ve Beşiktaş maçlarını canlı olarak aktarıyoruz.

Deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Lider Galatasaray, rakibine yenilmediği takdirde 21. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe ise sahasında ağırlayacağı Konyaspor'u yenerek İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Alper, Fernandao, Soldado

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan, Eto'o

3. sırada bulunan Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, maçtan 3 puanla ayrılır, G.Saray da Göztepe'ye yenilirse Abdullah Avcı'nın takımı tarihinde ilk defa şampiyon olmuş olacak.

Not: Başakşehir'in 3'lü averajda G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'İ

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

Kasımpaşa: Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ta ise tek hedef Şampiyonlar Ligi biletini kapmak olacak.

Sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, maçtan galibiyetle ayrılıp Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'İ

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

Sivasspor: Ali, Auremir, Boye, Medjani, Ziya, N'Dinga, Saivet, Bifouma, Robinho, Emre, Kone

Kaynak: AjansHaber