Süper Lig'de ilk yarının fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının fikstürünü açıkladı. F.Bahçe-Beşiktaş ile G.Saray-F.Bahçe derbileri hafta içi oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamaylar ilk yarının tüm fikstürünü duyurdu.

2 DERBİ HAFTA İÇİ OYNANACAK



TFF'nin açıklamasında alışılmışın dışında iki derbinin pazartesi ve cuma günü oynanacak olması dikkat çekti.

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.

Hafta içine konulan bir diğer dersi ise Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Süper Lig'in 11. haftasında TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

İşte derbi tarihleri



6. hafta - F.Bahçe - Beşiktaş - 24 Eylül Pazartesi 21.00

11. hafta - G.Saray - F.Bahçe - 2 Kasım Cuma 21.00

13. hafta - Trabzon - F.Bahçe - 25 Kasım Pazar 19.00

14. hafta - Beşiktaş - G.Saray - 2 Aralık Pazar 20.00

16. hafta - Beşiktaş - Trabzon - 16 Aralık Pazar 19.00

Kaynak: Ajanslar