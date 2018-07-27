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27 Temmuz 2018 17:25 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018 17:25

Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlayacak.

Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlayacak.

SÜPER LİG İLK HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma
21:45 Ankaragücü - Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi
19:30 Sivasspor - Alanyaspor
19:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar
19:30 Konyaspor - BŞB Erzurumspor
19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21:45 Beşiktaş - Akhisarspor

13 Ağustos Pazartesi
21:45 Kayserispor - Antalyaspor


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: süper ligilk hafta programı


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