Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlayacak.
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlayacak.
SÜPER LİG İLK HAFTA PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:
10 Ağustos Cuma
21:45 Ankaragücü - Galatasaray
11 Ağustos Cumartesi
19:30 Sivasspor - Alanyaspor
19:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
21:45 Fenerbahçe - Bursaspor
12 Ağustos Pazar
19:30 Konyaspor - BŞB Erzurumspor
19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21:45 Beşiktaş - Akhisarspor
13 Ağustos Pazartesi
21:45 Kayserispor - Antalyaspor
Kaynak: Ajanslar