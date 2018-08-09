Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
CUMA:
21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk
11 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler
12 AĞUSTOS PAZAR:
19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
13 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
Kaynak: Ajanslar