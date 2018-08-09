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09 Ağustos 2018 11:18 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 11:20

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

CUMA:

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 AĞUSTOS PAZAR:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 AĞUSTOS PAZARTESİ:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: hakemSüper lig ilk hafta


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