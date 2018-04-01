Süper Lig'de dev maç! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu. Gözler Galatasaray-Trabzonspor maçına çevrildi. Lider Galatasaray, ligin 27. haftasında sahasında bugün Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 54 puanla lider durumunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 9 beraberlikle aldığı 42 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Trabzon’daki maçı Karadeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.

54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek.

Ligin son 2 haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-1, sahasında da Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, lig lideri rakibi karşısında kazanarak art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz

Kaynak: Ajanslar