Süper Lig'de bir ayrılık daha! Resmi açıklama yapıldı

Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KAYSERİSPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"2017-18 futbol sezonu, başında takımımızı çalıştırmak ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürümek üzere yola çıktığımız teknik direktörümüz Sayın Marius SUMUDİCA;

Türkiye'deki ilk yılı olmasına ve takımdaki yeni oyuncuların da 14-15 gibi çok sayıda bulunmasına rağmen,

Sezonun ilk yarısında,yönetimimizin hedefleriyle uyumlu üst düzey başarı sağlamış ve çok iyi futbolla birlikte, 30 puan toplamayı da başarmıştır.

Ancak;

Sezonun ikinci yarısında aynı başarı tekrarlanamamış, yönetim olarak kendisine ve oyunculara verilen maddi-manevi desteğe rağmen bir türlü ilk yarı performansına ulaşılamamıştır.

Bu süreçte,

Sayın hocamız da bu durumdan rahatsızlığını ifade ederek birkaç hafta önce ayrılma isteğinde bulunmuş ancak yönetimimiz "istikrar"açısından devam etmesini sağlamıştır.

Ancak,geldiğimiz noktada ;

Sayın Sumudica ile yaptığımız görüş alışverişi sonucu, birkaç takviye olsa da, önümüzdeki sezonda da çoğunlukla aynı futbolcu gurubu ile yola devam edileceğinden koordinasyon ve iletişimde sıkıntıyla birlikte "hedeflenen başarı" açısından da tereddütler oluştuğundan karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza KAYSERİSPOR'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar