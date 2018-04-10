Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de 28. haftada oynanan karşılaşmalar sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Gaziantepspor'un talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Samsunspor'un ise saha olayları dolayısıyla kurula sevk edildiği kaydedildi.