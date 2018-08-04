Süper Lig maçlarını kaçak izleme dönemi sona eriyor

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından Süper Lig maçlarının kaçak olarak yayınlandığı bazı uygulamalara maç esnasında erişim yasağı getirilmesine karar verildi.

Türkiye'de bazı uygulamalar üzerinden Süper Lig maçları kaçak olarak izlenebiliyor. Yayıncı kuruluşun maç yayınladığı esnada bu uygulamalar üzerinden canlı yayın açan kullanıcılar takipçilerine maçı izleme fırsatı veriyor.

MAÇ SÜRESİNCE YAYIN ENGELİ

Digitürk, canlı video paylaşım uygulamaları üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların kaçak yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı.

Yapılan açıklamada, Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere bu uygulama adreslerine ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildiği ifade edildi. Söz konusu kararın, diğer platformların yayın hakkını elinde bulundurdukları benzer canlı maç yayınları için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

MAÇLAR BİTİNCE YAYIN AÇILACAK



Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, yaptığı açıklamada, Digitürk tarafından yapılan başvuru sonucu mahkemenin aldığı kararla Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı gün ve saatlerde canlı video paylaşım uygulamalarına erişimin engelleneceğini söyledi.

İnternet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararının Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacağını vurgulayan Kent, şunları kaydetti:"Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan uygulamalar maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak."

Kaynak: Ajanslar