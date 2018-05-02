Sumudica: "Bu kolay değil"

Kayserispor teknik direktörü Sumudica, "Türkiye'de çalışan tek yabancı teknik direktörüm ve bunun kolay değil" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler kullandı.

KAYSERİ'YLE 3 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR

İsmi Romanya Milli Takımı ile anılan Sumudica, ''Romanya'nın başında şu an Dan Petrescu bulunuyor. Teknik direktörü olan bir takım hakkında konuşmam doğru olmaz. Romanya Federasyonu'ndan kimse benimle konuşmadı. Kayserispor'da 3 sene daha sözleşmem var zaten.'' şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE TEK KALDIM

Türkiye'de çalışmaktan mutlu olduğunu kaydeden Romanyalı teknik adam, ''Kayserispor'da iyi bir ilişkim var, başkanla iyi anlaşıyoruz. Şu an geri dönmek istemiyorum. Ancak Türkiye'de her şey mümkün. Buradaki tek yabancı teknik direktör benim. Bu hiç kolay değil. Sezon başı 6 yabancı teknik adam vardı, şimdi ben tekim. Geçen sezon Kayserispor 5 hoca değiştirdi'' dedi.

Kaynak: Ajanslar