Sultanbeyli'deki Selçukhan Camii’nde yangın çıktı

Sultanbeyli'deki Selçukhan Camii’nin alt katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Gece saat 03:45 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçukhan Camii'nde yangında çıktı. Alevlerin caminin alt katındaki atölyeden geldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

BİR KİŞİ YANGINA TUVALETTE YAKALANDI



Yangın kısa sürede büyürken, atölyenin yanında bulunan tuvaletlere sirayet etti. Yangınsırasında, caminin tuvaletinde bulunan bir vatandaş ise yangını fark ederek, hızla tuvaletten çıkarak, dumandan etkilenmekten kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına camiye sirayet etmeden müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipler yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: Ajanslar