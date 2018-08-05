Sultanbeyli'de Kurban Bayramı hazırlıkları başladı!

Sultanbeyli'de 40 bin metrekarelik alana kurulan kurban satış ve kesim merkezi bayrama hazırlanıyor.

Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul'da kurban kesmek isteyenler için satış alanlarını kurmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurban satıcılarıyla alıcılarını buluşturan kurban satış ve kesim merkezinin kurulumu büyük ölçüde tamamlandı.

300 çadırın bulunduğu ve 40 bin metrekare alandan oluşan satış merkezinin sokaklarına elektrik ve su hatları çekildi. Tuvalet, duş, berber, mescit, internet kafe ve çay ocağı bulunan alanda kurban satıcıları için her sabah çorba ikramında da bulunulacak.

Ayrıca, veteriner ekipler tarafından kurban çadırları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

ZABITALAR ÇALIŞMALARI SIKILAŞTIRDI

Zabıta ekipleri ise bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sıklaştırdı.

Alanda kurban kesimi için 5 ayrı ünite kuruldu. Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 0546 695 16 13 numaralı telefonu arayarak kaydını yaptırabiliyor.

Satış merkezine gelecek olan vatandaşlar için ilçenin belirli noktalarından ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini, kurban satıcılarının ve alıcılarının rahat etmesi için her yıl standartları arttırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA