Sultanbeyli'de hastanede yangın çıktı

İstanbu'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanenin çatı katında yangın meydana geldi. Çatı katında depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kartal itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini engelledi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar