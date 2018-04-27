Sultanahmet'te otelde yangın çıktı

Sultanahmet'te bulunan bir otelin sauna kısmında yangın çıktığı, ilk belirlemelere göre içeride mahsur kalanlar olduğu belirlendi.

Sultanahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangın sonucu çok sayıda itfaiye olay yerine geldi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtilen yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

SÖNDÜRME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Yangın saat 12.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ajanslar