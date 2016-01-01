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Video / Gündem / Süleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili sözleri
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Gündem 05 Nisan 2018 - 10:55
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, nükleer teknolojinin şart olduğunu, bunları tartışmanın bile geri kalmışlığımızı gösterdiğini söylemişti.