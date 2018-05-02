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02 Mayıs 2018 22:24 | Son Güncelleme: 02 Mayıs 2018 23:27

Suikast listesine eklenen İranlı bilim adamı

İsrail'in bir kaç yıl önce İran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamının suikast listesinde olduğu iddia edildi.

Suikast listesine eklenen İranlı bilim adamı

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak  tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği  öne  sürüldü.

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı  açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir  program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.

Netanyahu açıklamasında Mehabadi'nin ismini de zikretmişti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: SuikastMuhsin Fahrzade Mehabadi


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