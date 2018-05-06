Sudanlı bebeğe Erdoğan ismi verildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da doğan bebeğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soyadı verildi.

Çocuğun babası Ahmed Musa (36), "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Müslüman liderin şahsiyeti yıllardır hafızamda yer etti. Haberlerini uydu kanalları, radyolar ve gazeteler aracılığıyla sürekli takip ettim." dedi.

Musa, 4 Nisan'da doğan çocuğuna "Erdoğan" adını verdikten sonra Sudan içi ve dışından birçok tebrik aldığını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan sevginin tezahürü olduğunu ifade etti.

"MÜSLÜMANLAR VE EZİLENLERİ SAVUNAN LİDER.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Musa, "Erdoğan, benim için Müslümanlar ve ezilenleri savunan onurlu duruşundan dolayı bir liderdir." diye konuştu.

Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde onunla görüşmek istediğini ancak bunun mümkün olmadığını belirten Musa, gelecekte oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilmesini temenni ettiğini söyledi.

Kaynak: Ajanslar