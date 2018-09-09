Sudan'da yolcu uçağı düştü: 17 kişi hayatını kaybetti!

Afrika ülkesi Güney Sudan'da 20 kişiyi taşıyan bir ticari yolcu uçağının düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'da 20 kişiyi taşıyan bir ticari yolcu uçağı düştü.

Başkent Juba'dan havalanan uçağın Yirol kasabası yakınlarında bir göle düştüğü ve 20 yolcudan 17'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Kurtulan yolcuların 6 yaşında bir çocuk, bir yetişkin ve durumu ciddiyetini koruyan Avrupalı bir turist olduğu belirtildi.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, uçağın düştüğü Yirol kasabası ülkedeki iç savaşın merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Ajanslar