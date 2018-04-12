Sucuk çalan kediye hapis

Muğla'da, şarküteri bölümünden sucuk çaldığı gerekçesiyle süpermarket yetkililerinin kafese kilitlediği kedi, 48 saat sonra kurtarıldı.

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir süpermarketler zincirinin şarküteri bölümünden sucuk çalan bir kedi, geçen 9 Nisan'da yakalandı. Süpermarket yetkilileri, kediyi üzerine "Kamera var izlenmektedir, ellemeyin" yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu.

Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Süpermarket yetkililerinin kediyi bu şekilde cezalandırmasına tepki gösteren personel, iddiaya göre, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirdi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

"GÖZLERİMİZE İNANAMADIK"

Olayı Facebook sayfasından "Koskoca süpermarketin kedi cezalandırma yöntemi bu, ne diyelim" diyerek paylaşan Uslu, yaptığı açıklamada, "İhbar içingönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.



"NİYETİMİZ KEDİYİ CEZALANDIRMAK DEĞİLDİ"



Söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil Ertürk ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını iddia ederek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis'te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği'ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi.

Kaynak: Ajanslar