Sugay Hatun Ertuğrul ile evlenecek mi? Tarihte böyle bir olay var mı?

Sugay Hatun Ertuğrul ile evlenecek mi sorusu merak edildi. Tarihte böyle bir olay var mı? Detaylar haberimizde.

Diriliş Ertuğrul'un izleyicileri bu akşam yeni bir karakterle tanıştı. Fenomen dizide geçen hafta Halime sultanı canlandıran Esra Bilgiç'in ayrılığıyla büyük bir şok yaşanmıştı. Oğlu Osman'ın müjdeli doğum haberine sevinen Ertuğrul, karısının ölümüyle büyük bir üzüntüye boğuldu. Diziye bu hafta yeni bir başrol oyuncusu katıldı. Genç ve güzel oyuncu Oya Unustası yayınlanan yeni bölümle diziye dahil oldu. Akıllara gelen ilk soru Oya Unustası'nın canlandırdığı Sugay Hatun Ertuğrul ile evlenecek mi sorusu oldu. İzleyiciler bu yeni karakterle ilgili internette birçok araştırma yaptı. Sugay Hatun tarihte var mı sorusu da izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

SUGAY HATUN ERTUĞRUL İLE EVLENECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'un yeni karakterlerinden olan Sugay Hatun dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin takipçileri bu yeni karakterin kim olduğunu merak ediyor. Bu karakteri Oya Unustası canlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul'a yeni başrol oyuncusu Oya Unustası'nın hayat hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Birçok film ve dizilerde rol alan ekranların sevilen yüzü Oya Unustası, 1988 senesinde istanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir,Buca'lı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunudur.

Dizi 09 Mayıs 2018 23:39 Diriliş Ertuğrul 118 bölüm fragmanında Almila Ertuğrul'a tuzak kuruyor! Diriliş Ertuğrul 118 bölüm fragmanı izleyiciler tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı.

SUGAY HATUN TARİHTE VAR MI?

Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Duruşu ve yapısıyla en çok merak edilen Sugay Hatun dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin takipçileri Sugay hatun tarihte var mı sorusunu soruyor. Sugay Hatun dizinin heyecanını artırmak için katılan bir karakter de olabilir. Çünkü karakterle ilgili tarihi gerçeklik konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor.

Dizi 09 Mayıs 2018 22:53 Diriliş Ertuğrul Sugay Hatun kimdir? Tarihte var mı?Diriliş Ertuğrul Sugay Hatun kimdir sorusu bu akşamki bölümden sonra sıkça soruluyor. Tarihte var mı sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Kaynak: AjansHaber